Мостовой: «Зенит» трясёт, на финише чемпионата России по футболу будет интрига

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Уже после первого тура я говорил, что «Зенит» будет трясти. Так и произошло, поэтому в финале чемпионата однозначно будет интрига. Думаю, первая игра «Спартака» с «Зенитом» будет во многом определяющей», — цитирует Мостового РИА Новости.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (36). «Краснодар» с 38 очками лидирует в чемпионате.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».