RT в Telegram
Подпишись

Фальк: «Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Барселоне».
Фальк: «Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, руководство мюнхенского клуба опасается, что футболист может покинуть команду бесплатно в 2025 году, перейдя в «Барселону» на правах свободного агента. 

По информации источника, клуб из Германии будет открыт к переговорам с каталонцами о возможном переходе Киммиха предстоящим летом.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» включился в борьбу за Киммиха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить