Фальк: «Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха
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Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, руководство мюнхенского клуба опасается, что футболист может покинуть команду бесплатно в 2025 году, перейдя в «Барселону» на правах свободного агента.
По информации источника, клуб из Германии будет открыт к переговорам с каталонцами о возможном переходе Киммиха предстоящим летом.
В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» включился в борьбу за Киммиха.