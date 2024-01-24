Фальк: «Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, руководство мюнхенского клуба опасается, что футболист может покинуть команду бесплатно в 2025 году, перейдя в «Барселону» на правах свободного агента.

По информации источника, клуб из Германии будет открыт к переговорам с каталонцами о возможном переходе Киммиха предстоящим летом.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» включился в борьбу за Киммиха.