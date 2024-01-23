Каррера: Джикия мог бы играть в топ-5 клубов Италии, иначе я бы не привёл его в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о защитнике «Спартака» Георгия Джикии.

«Смог бы Джикия играть в Серии А? Да! Георгий, которого я знаю и тренировал, вполне спокойно мог бы играть в топ-5 лучших клубов Серии А! Иначе я бы не привёл его в «Спартак», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить защитнику контракт с зарплатой не выше, чем €1,5 млн в год.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.