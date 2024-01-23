Балахнин: Сутормину надо было давно уходить из «Зенита», ему нужно играть

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе в ростовский клуб полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Сутормин усилит «Ростов». Алексей точно не был бы лишним в команде. Он опытный, играет на хорошем уровне. «Ростову» как раз нужны такие футболисты, потому что положение в турнирной таблице у команды тяжёлое. Сутормин засиделся в «Зените»? Конечно, ему давно надо было уходить оттуда. Ему нужно уходить играть», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, полузащитник хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, при этом на футболиста рассчитывает Карпин.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

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