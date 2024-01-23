В «Зените» с иронией отреагировали на информацию о трансфере Тикнизяна
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«На полпути к Луне», — цитирует Медведева РИА Новости.
Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.
В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.