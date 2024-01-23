RT в Telegram
Подпишись

О'Мэлли: у меня был кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым

Короткая ссылка
Чемпион мира UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли рассказал, что ему приснился сон, где он проводит бой с россиянином Исламом Махачевым.
О'Мэлли: у меня был кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Боец, от которого я в восторге? Я бы назвал Ислама Махачева. Ислам чертовски страшный. Однажды мне приснился кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым. Я проснулся с мыслью: «Я бы вырубил его!» (Смеётся.) Нет, на самом деле я проснулся с мыслью: какой же Ислам крутой», — заявил О'Мэлли в эфире своего YouTube-канала.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить