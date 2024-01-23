О'Мэлли: у меня был кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым

Чемпион мира UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли рассказал, что ему приснился сон, где он проводит бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Боец, от которого я в восторге? Я бы назвал Ислама Махачева. Ислам чертовски страшный. Однажды мне приснился кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым. Я проснулся с мыслью: «Я бы вырубил его!» (Смеётся.) Нет, на самом деле я проснулся с мыслью: какой же Ислам крутой», — заявил О'Мэлли в эфире своего YouTube-канала.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.