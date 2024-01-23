Дочь Александра Кержакова сбежала из рехаба, куда попала из-за запрещённых веществ
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Об этом стало известно в выпуске шоу «Малахов».
Сейчас девушка живёт в Москве у подруги и пытается устроиться на работу баристой. По её словам, отец абсолютно не готов помогать ей финансово.
Кержаков возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).
Ранее в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна.