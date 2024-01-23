Дочь Александра Кержакова сбежала из рехаба, куда попала из-за запрещённых веществ

Дочь Александра Кержакова от первого брака по имени Дарья сбежала из реабилитационного центра (рехаба).

Об этом стало известно в выпуске шоу «Малахов».

Сейчас девушка живёт в Москве у подруги и пытается устроиться на работу баристой. По её словам, отец абсолютно не готов помогать ей финансово.

Кержаков возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Ранее в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна.