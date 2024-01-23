В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Тикнизяна

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.