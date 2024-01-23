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Евлоев вошёл в топ-5 рейтинга полулёгкого дивизиона UFC

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Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге полулегковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Евлоев вошёл в топ-5 рейтинга полулёгкого дивизиона UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь Евлоев занимает пятое место.

Напомним, что Евлоев победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297. Бой в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк Арене» и завершился в третьем раунде победой Евлоева единогласным решением судей.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA. На счету 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта.

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