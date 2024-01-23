Гафин сменил Соловьёва на посту председателя совета директоров «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об уходе Юрия Соловьёва с поста председателя совета директоров.

Как сообщается на сайте московского клуба, председателем совета директоров назначен Дмитрий Гафин.

Соловьёв возглавлял совет директоров «Динамо» с лета 2019 года. За этот период бело-голубые выиграли бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и сыграли в финале Кубка России.

После 18 туров РПЛ подопечные Марцела Лички набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» опубликовало состав на первый зимний тренировочный сбор в Катаре.