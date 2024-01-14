«Динамо» опубликовало состав на первый зимний сбор в Катаре

Московское «Динамо» сообщило состав команды на первый учебно-тренировочный сбор в Катаре.

В список вошли 27 футболистов. В состав не попали Николя Нгамалё, который находится в расположении сборной Камеруна на Кубке африканских наций, и Николас Маричаль, который в составе сборной Уругвая готовится к олимпийскому сбору.

Состав «Динамо»

Вратари: Кудравец, Купцов, Лещук, Шунин.

Защитники: Бальбуэна, Бессмертный, Даса, Зайдензаль, Лепский, Майсторович, Паршивлюк, Скопинцев, Фернандес.

Полузащитники: Бителло, Гагнидзе, Карраскаль, Кутицкий, Лаксальт, Макаров, Фомин, Чавес.

Нападающие: Бабаев, Гладышев, Грулёв, Смолов, Тюкавин, Чупаёв.

Напомним, что в рамках подготовки бело-голубые проведут товарищеский матч с «Аль-Вакрой».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чистяков не попал в состав «Зенита» на тренировочный сбор в ОАЭ.