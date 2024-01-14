«Динамо» опубликовало состав на первый зимний сбор в Катаре
- РИА Новости
В список вошли 27 футболистов. В состав не попали Николя Нгамалё, который находится в расположении сборной Камеруна на Кубке африканских наций, и Николас Маричаль, который в составе сборной Уругвая готовится к олимпийскому сбору.
Состав «Динамо»
Вратари: Кудравец, Купцов, Лещук, Шунин.
Защитники: Бальбуэна, Бессмертный, Даса, Зайдензаль, Лепский, Майсторович, Паршивлюк, Скопинцев, Фернандес.
Полузащитники: Бителло, Гагнидзе, Карраскаль, Кутицкий, Лаксальт, Макаров, Фомин, Чавес.
Нападающие: Бабаев, Гладышев, Грулёв, Смолов, Тюкавин, Чупаёв.
Напомним, что в рамках подготовки бело-голубые проведут товарищеский матч с «Аль-Вакрой».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Чистяков не попал в состав «Зенита» на тренировочный сбор в ОАЭ.