Хачатрян: Сперцян останется в «Краснодаре» до конца сезона, несмотря на интерес из Европы
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По информации журналиста Грача Хачатряна в соцсетях, футболист впечатлил клубы Европы, но сам игрок не собирается покидать «Краснодар», пока команда участвует в чемпионской гонке.
Игрок в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.
Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.