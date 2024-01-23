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Хачатрян: Сперцян останется в «Краснодаре» до конца сезона, несмотря на интерес из Европы

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не собирается покидать клуб до конца сезона-2023/24.
Хачатрян: Сперцян останется в «Краснодаре» до конца сезона, несмотря на интерес из Европы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации журналиста Грача Хачатряна в соцсетях, футболист впечатлил клубы Европы, но сам игрок не собирается покидать «Краснодар», пока команда участвует в чемпионской гонке.

Игрок в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.

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