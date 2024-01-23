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Комментатор Орлов считает, что Абаскаль даже не выбирал между «Спартаком» и «Кадисом»

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему главный тренер Гильермо Абаскаль не ушёл из «Спартака» в «Кадис».
Комментатор Орлов считает, что Абаскаль даже не выбирал между «Спартаком» и «Кадисом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьётся за выживание. А здесь «Спартак»! Он даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков», — заявил Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

34-летний испанец работает в московском клубе с 2022 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде Кругового.

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