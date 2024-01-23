Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде Кругового

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде защитника Данилы Кругового.

«Они договариваются, чтобы взять его в аренду. Сейчас ЦСКА ведёт переговоры, чтобы он начал играть», — заявил Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее Аршавин заявил, что Круговому по максимуму создадут комфортные условия в «Зените-2».