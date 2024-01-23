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Кафельников: Синнер с большим запасом является фаворитом матча с Рублёвым

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии.
Кафельников: Синнер с большим запасом является фаворитом матча с Рублёвым
  • AP
  • © Andy Wong

«Всё складывается не в пользу Рублёва, исходя из того, в какой форме сейчас находится Синнер и как он играет. Я думаю, что итальянец является фаворитом матча, причём с большим запасом», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Он добавил, что не стоит унывать по этому поводу, потому что на этой стадии многое зависит от желания спортсмена.

В 1/8 финала россиянин одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут. В следующем раунде Рублёв встретится с Синнером.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее Анна Калинская заявила, что в Австралии ей больше всего нравятся болельщики.

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