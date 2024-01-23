Калинская заявила, что в Австралии ей больше всего нравятся болельщики

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что ей больше всего нравится в Австралии, где сейчас проходит Australian Open.

«Болельщики очень нравятся. Они очень увлечены теннисом. Так много людей приходит посмотреть матчи. Они поддерживают обоих игроков. Играть здесь — нечто особенное», — сказала Калинская на пресс-конференции.

Россиянка одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Анна Дмитриева назвала большим успехом выход Калинской в 1/4 финала Australian Open.