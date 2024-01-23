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Канчельскис: в год домашнего ЧМ-2018 в России закрылось 11 команд

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о футболе в регионах России.
Канчельскис: в год домашнего ЧМ-2018 в России закрылось 11 команд
  • РИА Новости

«Футбол в глубинке умер. Я и в глубинке работал, и в столице. У нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это даёт повод для оптимизма?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что нужно смотреть в глаза реальности. По его словам, плохо заниматься популизмом и рассказывать всем, что футбол в регионах развивается.

Ранее сообщалось, что Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде.

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