Канчельскис: в год домашнего ЧМ-2018 в России закрылось 11 команд

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о футболе в регионах России.

«Футбол в глубинке умер. Я и в глубинке работал, и в столице. У нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это даёт повод для оптимизма?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что нужно смотреть в глаза реальности. По его словам, плохо заниматься популизмом и рассказывать всем, что футбол в регионах развивается.

Ранее сообщалось, что Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде.