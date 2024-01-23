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Петрова считает Хуркача непростым соперником для Медведева на Australian Open

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
Петрова считает Хуркача непростым соперником для Медведева на Australian Open
  • AP
  • © Andy Wong

«Медведеву нужно установить более высокую планку. Он встречается с непростым соперником. Ему важно хорошо принимать, быть внимательным на своих подачах, чтобы процент первых подач был выше», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

22 января Медведев победил португальца Нуну Боргеса в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча в Мельбурне продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале 27-летний россиянин встретится с Хуркачем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.

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