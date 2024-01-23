Галлардо: Мбаппе определится со своим будущим в марте
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По информации журналиста Франсуа Галлардо в соцсетях, игрок определится со своим будущим в марте 2024-го. Отмечается, что он не контактировал с «Реалом» уже более 15 дней.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе.