Галлардо: Мбаппе определится со своим будущим в марте

Стало известно, когда нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба.

По информации журналиста Франсуа Галлардо в соцсетях, игрок определится со своим будущим в марте 2024-го. Отмечается, что он не контактировал с «Реалом» уже более 15 дней.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе.