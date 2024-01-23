«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в зимнее трансферное окно может сменить клуб.

По информации «РБ Спорта», игроком интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Кроме того, «Сочи» готов взять Коваленко в аренду до конца сезона.

Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в «Зените», несмотря на недовольство игровым временем.

В нынешнем сезоне он провёл за команду 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита».