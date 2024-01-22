Metaratings: Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет чтобы полузащитник Александр Коваленко покидал клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, Семак рассчитывает на полузащитника.

По информации «РБ Спорт», Коваленко недоволен количеством игрового времени в «Зените», но пока рассчитывает продолжить выступление в петербургском клубе. Футболист не отказывался уйти в аренду на полгода в «Сочи». Хавбек заинтересовал московские клубы и находится в шорт-листах у «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл за команду 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Всего он сыграл 291 минуту, 44 из которых — в РПЛ.

Ранее стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».