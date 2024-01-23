«Реал» в матче с «Альмерией» забил свой самый поздний гол в Примере
Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «сливочных». Решающий гол забил защитник Дани Карвахаль на 98-й минуте 33-й секунде.
Это самый поздний победный гол «Реала» в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало Гонсало Игуаину — 96 минут 1 секунда (2008).
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах набрав 48 очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.