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«Реал» в матче с «Альмерией» забил свой самый поздний гол в Примере

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«Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» переписал необычный клубный рекорд.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «сливочных». Решающий гол забил защитник Дани Карвахаль на 98-й минуте 33-й секунде. 

Это самый поздний победный гол «Реала» в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало Гонсало Игуаину — 96 минут 1 секунда (2008).

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах набрав 48 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.

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