Дончич побил достижение Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в составе команды уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 110:119.

Дончич провёл на площадке 40 минут, набрав 33 очка (12 из 30 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 18 подборов, 13 результативных передач и два перехвата.

24-летний серб обошёл форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (37) и теперь занимает третье место в истории НБА по количеству 30-очковых трипл-даблов — 38.

Ранее сообщалось, что «Денвер» прервал 27-матчевую победную серию «Бостона» в НБА.