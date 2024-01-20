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«Денвер» прервал 27-матчевую победную серию «Бостона» в НБА

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«Денвер Наггетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила в арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 102:100.

Самым результативным игроком в составе гостей стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков, восемь подборов и пять результативных передач.

Таким образом, «Денвер» прервал 27-матчевую победную серию «Бостона» в НБА. «Селтикс» проиграл на своей площадке в регулярных чемпионатах впервые с 5 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Даллас» в матче НБА.

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