Роналдо назвал возможный переход Мбаппе в «Реал» «мыльной оперой»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет. Я не знаю, что в итоге произойдёт, но это настоящая мыльная опера», — цитирует Роналдо RMC Sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе.