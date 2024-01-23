Мележиков — об уходе Бакаева в «Зенит»: папа Зелимхана считал его суперзвездой

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков признался, что было невозможно удержать полузащитника Зелимхана Бакаева от перехода в петербургский «Зенит» из-за больших запросов футболиста по новому контракту.

«Сложно было договориться по деньгам. С папой я пытался разговаривать, спортивный директор пытался разговаривать. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда. Требования по зарплате были очень существенные», — заявил Мележиков в эфире Youtube-канала «Это футбол, брат».

27-летний воспитанник московской команды летом 2022-го на правах свободного агента перешёл в «Зенит». За полтора года в петербургской команде он сыграл 34 матча, а также стал чемпионом России сезона-2022/23.

Бакаев в данный момент играет на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Антонио Санабрии.

















