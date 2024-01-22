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Карпов: «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии

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Нападающий «Торино» Антонио Санабрия может продолжить карьеру в «Спартаке».
Карпов: «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Campo

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, несмотря на недавно подписанный контракт Санабрии с «Торино», «Спартак» может договориться о трансфере форварда. 

27-летний парагваец провёл в текущем сезоне за «Торино» 19 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €9,5 млн.

Ранее агент нападающего «Салернитаны» Диа подтвердил интерес «Спартака» к футболисту.

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