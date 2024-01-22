Карпов: «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии

Нападающий «Торино» Антонио Санабрия может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, несмотря на недавно подписанный контракт Санабрии с «Торино», «Спартак» может договориться о трансфере форварда.

27-летний парагваец провёл в текущем сезоне за «Торино» 19 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €9,5 млн.

Ранее агент нападающего «Салернитаны» Диа подтвердил интерес «Спартака» к футболисту.