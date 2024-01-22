Агент нападающего «Салернитаны» Диа подтвердил интерес «Спартака» к футболисту

Бенджамин Жеандон, агент нападающего «Салернитаны» Булайе Диа, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Спартак».

«Есть интерес от «Спартака». Думаю, переход возможен. «Локомотив»? Не думаю, что он там окажется», — цитирует Жеандона «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Football Italia Франческо Ди Паскуале в социальных сетях, Диа попал в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива».

В текущем сезоне сенегалец провёл за «Салернитану» 14 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Абаскаль сообщил, что останется в «Спартаке».