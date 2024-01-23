Чесноков не считает ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой на Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что украинка Елизавета Котляр поступила правильно, пожав руку россиянке Владе Минчевой после матча на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года среди юниоров.

«Я считаю, что в рукопожатии никакой ошибки не было и то, что папа украинской теннисистки потом извинялся за это, неправильно. Это юниорский турнир, спортсмены ещё дети, они не имеют никакого отношения к политике, нужно дать им спокойно играть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он подчеркнул, что пожать руку сопернику после матча — это абсолютно нормальное действие.

«Так положено по этикету, этому учат с детства, и спортсмен не должен думать, из какой страны его соперник», — добавил Чесноков.

Встреча Котляр и Минчевой завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После игры теннисистки подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова выразила мнение, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия.