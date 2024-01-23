Чесноков не считает ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой на Australian Open
«Я считаю, что в рукопожатии никакой ошибки не было и то, что папа украинской теннисистки потом извинялся за это, неправильно. Это юниорский турнир, спортсмены ещё дети, они не имеют никакого отношения к политике, нужно дать им спокойно играть», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он подчеркнул, что пожать руку сопернику после матча — это абсолютно нормальное действие.
«Так положено по этикету, этому учат с детства, и спортсмен не должен думать, из какой страны его соперник», — добавил Чесноков.
Встреча Котляр и Минчевой завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После игры теннисистки подошли к сетке и пожали друг другу руки.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова выразила мнение, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия.