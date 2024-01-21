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Журова считает, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия

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Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала обмен рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Журова считает, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия
  • РИА Новости

«Ещё до комментариев украинской стороны по рукопожатию Котляр и Минчевой я сразу сказала, что сейчас болельщики начнут обвинять Елизавету и кто-то, несомненно, начнёт за неё извиняться. Давайте быть честными. Вряд ли она действительно впервые увидела свою соперницу и не знала, из какой она страны. До начала СВО у всех у нас были тесные дружеские отношения со спортсменами с Украины. Девчонки даже не подумали в тот момент, что в их поступке есть что-то предосудительное», — сказала Журова RT.

Депутат считает, что в скором времени Международный олимпийский комитет и ряд спортивных федераций могут пересмотреть обязательный порядок рукопожатий в ряде видов спорта.

«Думаю, что может произойти пересмотр рукопожатий в тех видах спорта, где это прописано. В моём это не было обязательной частью, да и выглядело бы это странно, жми мы друг другу руки сразу после дистанции. Хотя на пьедестале мы это делали, но и там были нюансы. Но сейчас это всё не про спорт, а про выискивание политических моментов, все смотрят на действия украинских спортсменов, хотя через десять лет никому не будет до этого дела», — добавила она.

Ранее Федерация тенниса Украины выступила с заявлением после рукопожатия Котляр с Минчевой.

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