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На Украине назвали ошибкой рукопожатие Котляр с россиянкой на Australian Open

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Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступила с заявлением после рукопожатия украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
На Украине назвали ошибкой рукопожатие Котляр с россиянкой на Australian Open
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

«Мы поддерживаем общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия. Наши ведущие спортсмены были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой», — говорится в заявлении ФТУ в социальных сетях.

Встреча Котляр и Минаевой завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После игры теннисистки подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Ранее отец украинской теннисистки Константин Котляр назвал ошибкой рукопожатие с россиянкой.

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