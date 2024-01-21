На Украине назвали ошибкой рукопожатие Котляр с россиянкой на Australian Open

Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступила с заявлением после рукопожатия украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Мы поддерживаем общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия. Наши ведущие спортсмены были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой», — говорится в заявлении ФТУ в социальных сетях.

Встреча Котляр и Минаевой завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После игры теннисистки подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Ранее отец украинской теннисистки Константин Котляр назвал ошибкой рукопожатие с россиянкой.