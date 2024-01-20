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Отец Котляр: пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой

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Украинец Константин Котляр, отец Елизаветы Котляр, которая пожала руку россиянке Владе Минчевой, сожалеет о произошедшем.
Отец Котляр: пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой
  • Gettyimages.ru

«Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», — цитирует Котляра пресс-служба Федерации тенниса Украины (ФТУ).

По его словам, у 16-летней Елизаветы ещё нет настоящего опыта выступлений на турнирах Большого шлема.

«Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — добавил отец Котляр.

Спортсмены из Украины отказываются приветствовать россиян и белорусов на международных соревнованиях после начала СВО. Минчева и Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала пожимать руку теннисистке Варваре Грачёвой, выступающей за Францию, после матча второго круга Australian Open.

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