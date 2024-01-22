Чесноков: теннисисту Рублёву будет тяжело физически в матче с Синнером

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков пожелал Андрею Рублёву успеть восстановиться к четвертьфинальному матчу Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с Янником Синнером.

«В прошлом матче Андрей пробежал пятисетовый марафон, очень тяжёлая игра была. После таких встреч восстановиться очень непросто, и Синнер сейчас находится в просто потрясающей форме, так что Андрею будет очень тяжело физически», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин одержал победу над де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее Виктор Янчук прокомментировал победу Рублёва в матче с австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.





