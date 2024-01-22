Камоцци: жаль, что российский футбол исчез с мировой карты

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об отстранении России от мирового футбола.

«Жаль, что российский футбол исчез с мировой карты. Тяжело сказать, когда клубы и сборную вернут на международную арену. Чем раньше это произойдёт, тем лучше для молодых игроков, которые нигде, кроме России, ещё не играли», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что миссия, которая должна объединять футбол, не работает.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии.