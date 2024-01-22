Игнатьев: разговоры о Пиняеве и Европе сейчас неуместны

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в текущем сезоне.

«Сейчас разговоры о Пиняеве и Европе неуместны. Сергей играет на обычном уровне, не сильно выделяясь среди других игроков «Локомотива». Может, парня перехвалили и он не справился с давлением. Из каждого утюга про «Манчестер Юнайтед» кричали, про второго Аршавина», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что Пиняев является талантливым футболистом. По его словам, молодому нападающему не хватает стабильности.

Пиняев несколько раз ездил в МЮ на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 17 играх во всех турнирах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Игрок выступает в «Локомотиве», который располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 31 очко.

Ранее стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».