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Каливод: Калинская одержала лёгкую победу над Паолини на Australian Open

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Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что Анна Калинская не затратила много сил в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с Жасмин Паолини.

«У нее очень хорошая техника, и, надо отдать должное, с возрастом и опытом в ее игру приходит мудрость, чего ей раньше не хватало. Сегодня она победила свою соперницу просто в одну калитку, выиграла легко и непринужденно», — цитирует Каливода ТАСС.

По его мнению, Калинская «потенциально очень талантливая, способная девочка».

«Некоторые ее матчи заканчивались не очень логично, какие-то турниры она пропускала из-за травмы», — добавил Каливод.

Калинская одержала победу над Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

25-летняя москвичка стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала соревнований.

Призовой фонд Australian Open — 2024составляет порядка $57,8 млн.

Ранее Анна Дмитриева назвала большим успехом выход Калинской в 1/4 финала Australian Open.

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