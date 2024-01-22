«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»
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Как сообщает «РБ Спорт», Коваленко недоволен количеством игрового времени в «Зените», но пока рассчитывает продолжить выступление в петербургском клубе. Футболист не отказывался уйти в аренду на полгода в «Сочи».
По информации источника, хавбек заинтересовал московские клубы и находится в шорт-листах у «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».
В нынешнем сезоне Коваленко провёл за команду 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Всего он сыграл 291 минуту, 44 из которых — в РПЛ.
Ранее стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».