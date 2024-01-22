RT в Telegram
Подпишись

«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «РБ Спорт», Коваленко недоволен количеством игрового времени в «Зените», но пока рассчитывает продолжить выступление в петербургском клубе. Футболист не отказывался уйти в аренду на полгода в «Сочи».

По информации источника, хавбек заинтересовал московские клубы и находится в шорт-листах у «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл за команду 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Всего он сыграл 291 минуту, 44 из которых — в РПЛ.

Ранее стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить