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Капризов назвал причину неудачной игры в начале сезона НХЛ

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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своей результативности в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов назвал причину неудачной игры в начале сезона НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Может, сказалась травма, которую я получил ещё в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем», — цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ему стоит научиться справляться с такими ситуациями.

«Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчётами», — добавил Капризов.

22 января хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

После 46 игр «Миннесота» набрала 45 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Каролина» с 55 очками располагается на пятой строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» победил «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.

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