Дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Стрикландом
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- © Vaughn Ridley
«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил мне и оказывал невероятную поддержку. Те, кто не поверил… Что ж, это выставляет вас тупицами!» — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.
Поединок на «Скоушабэнк-Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.
30-летний дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.
На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикленда 28 побед при шести поражениях.
Ранее Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.