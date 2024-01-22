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Дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Стрикландом

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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси высказался о победе над американцем Шоном Стрикландом.
Дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Стрикландом
  • Gettyimages.ru
  • © Vaughn Ridley

«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил мне и оказывал невероятную поддержку. Те, кто не поверил… Что ж, это выставляет вас тупицами!» — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Поединок на «Скоушабэнк-Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.

30-летний дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.

На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикленда 28 побед при шести поражениях.

Ранее Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.

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