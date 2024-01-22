Рыбин заявил, что Панарин иногда играет по-пижонски в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о победном голе российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

«Панарин — настоящий мастер своего дела, который ведёт за собой партнёров. Не секрет, что у него не совсем получается игра в Кубке Стэнли, где он немного растворяется. Если он сумеет перенести качество своих выступлений из регулярного чемпионата на плей-офф НХЛ, то и у команды будут уже совершенно другие шансы на прохождение вторых и третьих раундов и победу», — заявил Рыбин RT.

Экс-игрок также ответил на вопрос, сумеет ли Панарин вновь достигнуть отметки 100 очков в чемпионате, как это было в сезоне-2021/22.

«Практически с самого своего прихода Артемий играет довольно ярко и творчески, даже иногда по-пижонски. Может лишний раз забить, но вместо этого отдаёт какой-нибудь прекрасный пас — мастер, что тут скажешь. Набрать 100 очков за сезон ему по силам. Если оставить за скобками Сашу Овечкина, который довольно возрастной игрок, то ни у кого сейчас нет провалов, все прекрасно делают свою работу», — добавил он.

Ранее Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который оформил хет-трик в матче НХЛ с «Каролина Харрикейнз».