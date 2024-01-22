Рыбин считает, что Капризов может стать лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

«Во-первых, Кирилл — лидер команды и получает достаточно игрового времени. А помимо этого, у него есть мастерство и талант. Поэтому он и доказывает, что является одним из лучших игроков лиги и мира», — сказал Рыбин RT.

Экс-игрок также ответил на вопрос, сумеет ли Капризов выйти на первое место среди бомбардиров клуба, обойдя легендарного Мариана Габорика, если и дальше будет выступать за «Миннесоту».

«Не думаю, что у него вообще возникнут предпосылки для перехода. Вокруг таких, как Кирилл и Цукарелло, строят команду, которая рано или поздно обязана стать чемпионом. Поэтому Капризов в ней надолго, и если у него не будет травм, то 219 голов для него не такой уж и большой показатель», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.