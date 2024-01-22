RT в Telegram
Подпишись

Рыбин считает, что Капризов может стать лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Короткая ссылка
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Рыбин считает, что Капризов может стать лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
  • AP
  • © Craig Lassig

«Во-первых, Кирилл — лидер команды и получает достаточно игрового времени. А помимо этого, у него есть мастерство и талант. Поэтому он и доказывает, что является одним из лучших игроков лиги и мира», — сказал Рыбин RT. 

Экс-игрок также ответил на вопрос, сумеет ли Капризов выйти на первое место среди бомбардиров клуба, обойдя легендарного Мариана Габорика, если и дальше будет выступать за «Миннесоту». 

«Не думаю, что у него вообще возникнут предпосылки для перехода. Вокруг таких, как Кирилл и Цукарелло, строят команду, которая рано или поздно обязана стать чемпионом. Поэтому Капризов в ней надолго, и если у него не будет травм, то 219 голов для него не такой уж и большой показатель», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить