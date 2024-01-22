Панарин — о победном голе «Анахайму»: если бы я это знал, то у меня был бы номер бога

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о победе над «Анахайм Дакс».

«Мы провели потрясающий третий период. Последние пять игр мы боролись сами с собой. Чувствовал ли я, что забью победный гол за несколько минут до конца матча? Нет, нет. Если бы я это знал, у меня был бы номер бога (смеётся)», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в овертайме со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом.

Голкипер островитян россиянин Игорь Шестёркин отразил 16 бросков по своим воротам.

После 46 игр «Рейнджерс» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» с 31 очком располагается на 14-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.