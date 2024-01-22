Поздняков подчеркнул важность флага и гимна страны для российских спортсменов
- РИА Новости
«Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, — это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну. Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны», — сказал глава ОКР в рамках проекта общества «Знание».
Он также подчеркнул, что патриотизм является любовью к своей стране.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.