Поздняков подчеркнул важность флага и гимна страны для российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о выступлении российских спортсменов под флагом страны.

«Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, — это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну. Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны», — сказал глава ОКР в рамках проекта общества «Знание».

Он также подчеркнул, что патриотизм является любовью к своей стране.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.