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Матч Зверева и Норри на Australian Open был прерван из-за протеста на трибунах

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Матч 1/8 финала Australian Open между Александром Зверевым и Кэмероном Норри был остановлен из-за акции протеста на трибунах.
Матч Зверева и Норри на Australian Open был прерван из-за протеста на трибунах
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

При счёте 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немецкого теннисиста болельщица выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель принял решение покинуть Турцию.

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