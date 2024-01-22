Матч Зверева и Норри на Australian Open был прерван из-за протеста на трибунах

Матч 1/8 финала Australian Open между Александром Зверевым и Кэмероном Норри был остановлен из-за акции протеста на трибунах.

При счёте 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немецкого теннисиста болельщица выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель принял решение покинуть Турцию.