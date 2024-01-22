Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в продвижении «российского мира»

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против россиянки Марии Тимофеевой с флагом России.

«Как вы знаете, с началом конфликта мы боролись за отстранение российских и белорусских теннисистов, сейчас они выступают в нейтральном статусе, без своих флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, так как его на самом деле не существует», — написала Костюк в социальных сетях.

По её мнению, все понимают, какие страны представляют спортсмены в нейтральном статусе.

«Международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих из них есть свой флаг в соцсетях, и вот сегодня, после моей победы, российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — заявила она.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Тимофеева проиграла Костюк и вылетела с Australian Open.