Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк и вылетела с Australian Open
Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.
20-летняя россиянка допустила две двойные ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
Таким образом, Тимофеева вылетела с Australian Open.
В четвёртом круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.
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