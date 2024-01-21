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Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк и вылетела с Australian Open

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Российская теннисистка Мария Тимофеева потерпела поражение от украинки Марты Костюк в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

20-летняя россиянка допустила две двойные ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Тимофеева вылетела с Australian Open.

В четвёртом круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что болельщики спели «Калинку» после победы российской теннисистки Анны Калинской на Australian Open.

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