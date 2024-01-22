Бушманов: все ждали прогресса «Спартака» при Абаскале, но его не произошло

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что болельщики ожидали качественного улучшения игры команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Доработает ли Абаскаль до конца сезона или нет — это зависит от результатов. Прошлый сезон «Спартака» был более ярким. В новом розыгрыше чемпионата все ждали какого-то прогресса от команды, а его не произошло. В первой части сезона у «Спартака» были большие перепады в игре», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном уходе Абаскаля.