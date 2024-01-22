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Бушманов: все ждали прогресса «Спартака» при Абаскале, но его не произошло

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что болельщики ожидали качественного улучшения игры команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Доработает ли Абаскаль до конца сезона или нет — это зависит от результатов. Прошлый сезон «Спартака» был более ярким. В новом розыгрыше чемпионата все ждали какого-то прогресса от команды, а его не произошло. В первой части сезона у «Спартака» были большие перепады в игре», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном уходе Абаскаля.

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