Семак: «Зениту» нужно было почувствовать игровой тонус в первом матче на сборе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что ему не всё понравились в действиях футболистов в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» на первом зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

«Первая игра на тренировочных сборах. Нам нужно было почувствовать игровой тонус. Смотрим на тех ребят, от которых мы ждем конкуренции за стартовый состав. Для первого матча есть неплохие моменты», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, идеальной формы футболисты добьются, когда команда «будет целенаправленно готовиться к возобновлению чемпионата».

«Тот тонус, который нужен, игроки должны получить к турниру в Катаре. То состояние, которое позволит им играть на протяжении 90 минут», — добавил Семак.

Сине-бело-голубые нанесли поражение «Динамо» с разгромным счетом 5:1. «Зенит» в следующем контрольном матче 24 января сыграет с «Чонбуком» (Южная Корея).

Ранее Семак заявил, «Зенит» справится с уходом Кругового.





