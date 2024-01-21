Семак: «Зенит» справится с уходом Кругового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.

«Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт — не смогли договориться. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, мы справимся», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте нападающего Педро.