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Ковальчук уверен, что Радулов не получил серьёзной травмы в матче со «Спартаком»

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Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук сообщил, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов избежал серьёзного повреждения.

«Я заметил, когда он ушел, спросил у ребят, что с ним. Видел его после матча, все нормально с ним, дай бог без травм. У них команда возрастная, мастеровитая. Так что сегодня был для нас хороший тест», — цитирует Ковальчука ТАСС.

По его мнению, вся команда хорошо играла с «Ак Барсом».

«Все хотели, чтобы мы забили, неважно, кто. Важно, что боролись до конца, нашли момент забить, и все были довольны, я в том числе», — добавил автор одного из голов.

«Ак Барс» в Казани обыграл «Спартак» в серии буллитов со счётом 4:3. Победный бросок реализовал Вадим Шипачёв.

Московский клуб упустил шанс досрочно выйти в плей-офф КХЛ по итогам этого матча. Красно-белые (70 очков) идут на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестую строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что форвард ХК «Спартак» Егор Филин пройдёт медобследование 22 января.



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